Москва, 3 июля, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Подразделения группировки ВС России «Днепр» уничтожили установку IRIS-T-SLM в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 3 июля на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

По данным Минобороны, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Нестерянка, Новопокровка Запорожской области и Токаревка Херсонской области.

«Потери противника составили до 45 военнослужащих, шесть автомобилей, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «IRIS-T-SLM» производства ФРГ, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, 152-миллиметровая гаубица «Мста-Б», 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — уточнил Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, 2 июля расчёты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли удар по аэродрому Миргород в Полтавской области. В результате ракетного удара ВС РФ удалось уничтожить пять действующих многоцелевых истребителей Су-27 ВВС Украины, а также повредить два находящихся на ремонте истребителя.

Нанесённый массированный удар российских ракетчиков по аэродрому ВСУ вызвал волну критики в адрес украинских офицеров.

Военные ВСУ в течение ночи создавали минное поле на одном из участков линии боевого соприкосновения в зоне СВО, и это поле затем было успешно обезврежено с помощью наводки российского дрона одним дымовым боеприпасом.