Вашингтон, 2 июля, 2024, 22:45 — ИА Регнум. Нанесённый массированный удар российских ракетчиков по аэродрому ВСУ в Миргороде Полтавской области вызвал волну критики в адрес украинских офицеров. Об этом написал в своей статье обозреватель Дэвид Экс для Forbes.

Иван Шилов ИА Регнум Су-27

«Возможно, это был один из самых разорительных дней для потрепанной украинской авиации», — считает автор.

Экс процитировал украинских блогеров, которые в потере авиационной техники обвинили офицеров ВСУ.

«Миллион лет военным действиям, а бараны ничему не учатся», — написал один из блогеров.

По их мнению, офицеры виновны в том, что отдали приказ экипажам Су-27 разместить истребители на открытой базе, рядом с линией фронта.

Отмечается, что украинские ВВС используют Миргород как аэродром подскока для ударов по Запорожской области и Крымскому направлению.

Как сообщало ИА Регнум, военные ВСУ пытались защитить истребители Су-27 на аэродроме в Миргороде с помощью нарисованных силуэтов самолётов, написал Telegram-канал «Военное обозрение».

2 июля в Министерстве обороны РФ заявили, что расчёты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли удар по аэродрому Миргород в Полтавской области. В результате ракетного удара ВС РФ удалось уничтожить пять действующих многоцелевых истребителей Су-27 ВВС Украины, а также повредить два находящихся на ремонте истребителя.

В Минобороны информировали, что российские средства ПВО сбили за сутки МиГ-29 и Су-27 ВСУ. Всего ВС России поразили девять самолётов противника.