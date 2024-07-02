На Украине раскритиковали офицеров ВСУ после уничтожения истребителей СУ-27
Forbes: ВВС Украины раскритиковали после ракетного удара РФ по аэродрому
Вашингтон, 2 июля, 2024, 22:45 — ИА Регнум. Нанесённый массированный удар российских ракетчиков по аэродрому ВСУ в Миргороде Полтавской области вызвал волну критики в адрес украинских офицеров. Об этом написал в своей статье обозреватель Дэвид Экс для Forbes.
«Возможно, это был один из самых разорительных дней для потрепанной украинской авиации», — считает автор.
Экс процитировал украинских блогеров, которые в потере авиационной техники обвинили офицеров ВСУ.
«Миллион лет военным действиям, а бараны ничему не учатся», — написал один из блогеров.
По их мнению, офицеры виновны в том, что отдали приказ экипажам Су-27 разместить истребители на открытой базе, рядом с линией фронта.
Отмечается, что украинские ВВС используют Миргород как аэродром подскока для ударов по Запорожской области и Крымскому направлению.
Как сообщало ИА Регнум, военные ВСУ пытались защитить истребители Су-27 на аэродроме в Миргороде с помощью нарисованных силуэтов самолётов, написал Telegram-канал «Военное обозрение».
2 июля в Министерстве обороны РФ заявили, что расчёты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли удар по аэродрому Миргород в Полтавской области. В результате ракетного удара ВС РФ удалось уничтожить пять действующих многоцелевых истребителей Су-27 ВВС Украины, а также повредить два находящихся на ремонте истребителя.
В Минобороны информировали, что российские средства ПВО сбили за сутки МиГ-29 и Су-27 ВСУ. Всего ВС России поразили девять самолётов противника.