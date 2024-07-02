Киев, 3 июля, 2024, 01:23 — ИА Регнум. На Украине ночью 3 июля воздушную тревогу объявили в семи областях. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики, сирены взвыли в 00:32 мск.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Об опасности с воздуха предупредили население Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Сумской областей. Также тревогу объявили в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 2 июля силами ПВО была пресечена очередная атака украинских боевиков по региону России. По информации Минобороны, около 22:30 мск ВСУ запустили в сторону Белгородской области БПЛА самолётного типа.

Киевские боевики 2 июля атаковали сёла Безымено и Мокрая Орловка Грайворонского городского округа в Белгородской области. Ранен местный житель.

В Харькове предприятие, которое производит дроны, и склад с боекомплектами подверглись атаке, сообщил 2 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.