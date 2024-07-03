Анталья, Турция, 3 июля, 2024, 10:52 — ИА Регнум. В турецкой провинции Анталья автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП, есть раненые. Об этом сообщает турецкое агентство IHA.

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«В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего рано утром, микроавтобус, который должен был доставить российских и белорусских туристов из отелей Аланьи в аэропорт Антальи, попал в аварию на въезде на перекресток Моста Демократии кольцевой дороги Манавгата», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы. Полиция начала расследование аварии.

Как передавало ИА Регнум, в конце октября порядка 40 человек получили травмы, восемь из них серьёзные, в результате дорожно-транспортного происшествия на юге Турции в городе Кайсери. Отмечалось, что в районе Karaboğaz Mevkii на 91-м километре шоссе Кайсери — Малатья водитель пассажирского автобуса, следовавшего из Муша в Стамбул, предположительно, не справился с управлением на скользкой из-за сильного дождя дороге, в результате автобус перевернулся.