Анкара, 24 октября, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Порядка 40 человек получили травмы, восемь из них серьёзные, в результате дорожно-транспортного происшествия на юге Турции в городе Кайсери. Об этом сообщает агентство Ihlas.

Ihlas

По его данным, в районе Karaboğaz Mevkii на 91-м километре шоссе Кайсери — Малатья водитель пассажирского автобуса, следовавшего из Муша в Стамбул, предположительно не справился с управлением на скользкой из-за сильного дождя дороге, в результате автобус перевернулся.

Отмечается, что в автобусе находился 41 человек, в результате ДТП пострадали 38 человек, восемь из них получили серьёзные травмы.

На место происшествия были направлены бригады скорой помощи, сотрудники полиции, жандармерии, спасатели и пожарные. Перевернувшийся автобус подняли при помощи крана. В связи с ДТП трасса Кайсери — Малатья была закрыта. В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, 21 октября стало известно, что в результате ДТП в турецкой Анталье пострадали пять российских туристов. По данным российского диппредставительства, одну из пострадавших россиянок прооперировали, остальные продолжили отдыхать после оказания им медицинской помощи. Генконсульство связалось с туристической и страховой компаниями и держит вопрос на контроле. Дорожная авария в Турции произошла на трассе Манавгат — Аланья в ночь на 21 октября. На дороге столкнулись два микроавтобуса с туристами. Турецкие СМИ сообщили, что четырёх российских граждан доставили в больницу, также были те, кто отказался обращаться в больницу, несмотря на рекомендации медиков.