Минск, 3 июля, 2024, 04:23 — ИА Регнум. Участника диверсии Николая Швеца, который пытался дронами взорвать российский самолёт дальней радиолокационной разведки А-50 на аэродроме Мачулищи, обменяли с Украиной на митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких). Подробности рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на собрании по случаю Дня независимости республики.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

Как пояснил белорусский лидер, российская сторона, в частности президент Владимир Путин, попросила освободить известного священнослужителя Ионафана, который тяжело болен.

«Мы Швеца отдали Украине, они нам отдали священника», — пояснил Лукашенко, добавив, что украинца при передаче на границе встретили родители.

Кроме того, Лукашенко удалось уговорить киевский режим освободить троих тяжелораненых бойцов ВС РФ. Их из украинского плена передали России.

Как сообщало ИА Регнум, украинец по наводке СБУ 26 февраля использовал два беспилотника для подрыва самолёта на аэродроме Мачулищи в Белоруссии. Один из дронов атаковал российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50, исполнить задуманное не удалось. Повреждения оказались несущественными, самолёт после них смог продолжить выполнение своих задач.

Швеца нашли недалеко от Минска в подвальном помещении типографии, где хранились бело-красно-белые флаги, которые используют на акциях белорусские националисты.

Николай Швец заявил о предательстве и безразличии к его судьбе со стороны Украины.