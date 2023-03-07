Минск, 7 марта, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Белорусское Агентство теленовостей 7 марта обнародовало видео с задержанным гражданином Украины Николаем Швецом, подозреваемым в теракте, в ходе которого была совершена атака на российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50 на аэродроме Мачулищи.

Mil.ru А-50 ВКС РФ

По данным журналистов, видео было снято непосредственно после задержания. Швец сообщил, что в Белоруссию попал через РФ, используя российский паспорт. Он также признался в совершении диверсии.

«Подорвал самолёт… аэродром Мачулищи… 26 февраля … с помощью двух дронов», — рассказал задержанный на камеру.

На вопрос о том, кто организовал теракт, Швец сказал, что это была СБУ.

Напомним, один из дронов 26 февраля атаковал А-50, но особого ущерба не было. Вскоре были показаны кадры, как самолёт летит в небе и выполняет боевые задачи.