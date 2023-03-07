Минск, 7 марта, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Подозреваемый в совершении теракта на белорусском аэродроме гражданин России и Украины признался, что работал на Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом стало известно в ходе допроса, видеозапись которого опубликована 7 марта Общенациональном телевидением Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

Николай Швец, проходящий по делу основным подозреваемым, рассказал, что проехал по российскому паспорту в Россию, а после — в Белоруссию. Задержанный признался, что выполняя приказы Службы безопасности Украины — при попытке совершения диверсии на аэродроме Мачулищи он использовал два беспилотника.

«Я работал с СБУ, Киев», — объявил Швец.

Сотрудники спецслужб Белоруссии нашли Швеца недалеко от Минска, в подвальном помещении для типографии, где хранились бело-красно-белые флаги, которые используют на акциях белорусские националисты.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее 7 марта заявил, что террористы, которые в декабре 2022 года совершили диверсии на российском аэродроме в Энгельсе, были подготовлены на территории Украины.