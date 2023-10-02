Минск, 2 октября, 2023, 03:31 — ИА Регнум. Украинец Николай Швец, задержанный по обвинению в диверсии против российского военного самолёта А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля заявил о предательстве и безразличии к его судьбе со стороны Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Военный аэродром Мачулищи

«Меня бросили, меня забыли, меня предали <…> Из посольства никто не пришёл. Самое главное, что адвоката никто не нанял», — заявил он в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Террорист пожаловался на отсутствие помощи после выполнения задания, его просто не собирались спасать.

Скорее всего, предположил Швец, его планировали использовать для второго задания, а потом ликвидировать.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Швец признался, что проехал по российскому паспорту в Россию, а после — в Белоруссию. Он выполнял приказы Службы безопасности Украины — при попытке совершения диверсии на аэродроме Мачулищи использовал два беспилотника.

Швеца нашли недалеко от Минска, в подвальном помещении для типографии, где хранились бело-красно-белые флаги, которые используют на акциях белорусские националисты.

Украинец по наводке СБУ 26 февраля использовал два беспилотника для подрыва самолёта на аэродроме Мачулищи. Один из дронов атаковал российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50, исполнить задуманное не удалось. Повреждения оказались несущественными, самолёт после них смог продолжить выполнение своих задач.