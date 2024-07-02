В ООН обвинили Россию в создании помех спутниковым системам Евросоюза
Женева, Швейцария, 3 июля, 2024, 01:12 — ИА Регнум. Международный союз электросвязи (МЭС) ООН заявил, что Россия якобы создаёт помехи европейским спутниковым системам, используя граничащую с Польшей и Литвой территорию Калининградской области. Об этом сообщается в итоговом документе заседания Радиорегламентарного комитета МЭС.
По заключению комитета, два разных спутниковых оператора определили месторасположение источника помех, сделав вывод о том, что помехи исходили от наземных станций, расположенных в районе Москвы, Калининграда и Павловки.
В МЭС сделали заключение, что эти помехи повлияли на работу шведской и французской спутниковых сетей, призвав «немедленно прекратить любые преднамеренные действия, направленные на создание вредных помех».
Как сообщало ИА Регнум, главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы обвинили Россию в том, что она якобы подавляет работу GPS на территории Прибалтики. Эксперты предположили, что это связано с попытками защитить Калининградскую область от атак беспилотников киевского режима.
4 мая глава МИД Финляндии Элина Валтонен обвинила Россию в создании помех для работы GPS в регионе Финского залива. По её словам, масштабы «глушения GPS» значительно расширились, а сбои «во многом изменили форму».
Министр уточнила, что информация о помехах поступала от финских пилотов.