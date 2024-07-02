Москва, 2 июля, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, в ходе которого стороны обсудили украинский кризис и двустороннее взаимодействие, сообщила 2 июля пресс-служба МИД РФ.

Алексей Никольский/РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров

«2 июля по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России С. В. Лаврова с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии П. Сийярто», — сказано в сообщении.

В ходе разговора, уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. В ходе обсуждения украинского кризиса оба министра отметили необходимость безусловного обеспечения Киевом прав всех проживающих в стране национальных меньшинств.

Как передавало ИА Регнум, венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил 2 июля в ходе визита в Киев, что вопрос мира на Украине будет приоритетным для Совета ЕС по меньшей мере на следующие полгода, пока длится председательство Венгрии.

Ранее Сийярто выступил против 14-го пакета антироссийских санкций. Он подчеркнул, что содержание противоречит интересам Будапешта в области энергетики и может поставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии.

В мае по информации агентство Bloomberg, Венгрия заблокировала договорённость стран ЕС, которая позволила бы начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Отмечалось, что Будапешт объяснил своё решение необходимостью защитить венгерское меньшинство на Украине.