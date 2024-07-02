Вашингтон, 2 июля, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Несколько высокопоставленных американских и европейских чиновников, в том числе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, потребовали снять ограничения на удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по территории России, пишет еженедельник Defense News (DN).

AP/TASS

По данным издания, несколько официальных лиц в США и Европе выступили за снятие оставшихся ограничений сразу после того, как Вашингтон в мае дал согласие на удары американским оружием по районам России близ Харькова. Одним из них был Столтенберг.

Кроме того, отмечается в материале, с призывом расширить возможности ВСУ наносить удары по России также выступили несколько представителей Конгресса США, в том числе демократов, а также европейские чиновники.

Какие именно ограничения они требуют снять, DN неизвестно.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня США одобрили Украине только «точечное и ограниченное» применение американского оружия по территории России для срыва атак. Речь идёт о прилегающих к Харьковской области районах. При этом остаётся в силе запрет на использование средств дальнего огневого поражения против целей внутри России.

Газета The Washington Post уточняла, что ограничения Белого дома на дальность ударов по территории России американским оружием не позволяют украинской армии атаковать важнейшие аэродромы в России. США, утверждали авторы материала, якобы ограничили удары до расстояния менее 100 км от границы.

Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию, предупреждала в связи с этим официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Разрешение США наносить ВСУ удары вглубь России не изменит ход конфликта. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Аластер Крук.