Вашингтон, 22 июня, 2024, 03:09 — ИА Регнум. Ограничения Белого дома на дальность ударов по территории России американским оружием не позволяют украинской армии атаковать важнейшие аэродромы в России. Об этом написала газета Washington Post со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие США

Автор утверждает, что разрешение Киеву наносить удары американским оружием по территории РФ привело к сокращению ракетных ударов по Харькову, но «не остановило самолёты, сбрасывающие смертоносные планирующие бомбы».

«Новая политика США ограничивает радиус действия ВСУ настолько, что не позволяет наносить удары по ключевым аэродромам», — цитирует издание украинских чиновников.

По их словам, США ограничили удары до расстояния менее 100 км от границы, но американские чиновники это отрицают.

Как сообщало ИА Регнум, кадры второго применения российской управляемой авиабомбы ФАБ-3000 в зоне спецоперации опубликованы 21 июня в Сети. Итогом удара стала ликвидация до 70 нацгвардейцев ВСУ в селе Липцы Харьковской области.

В США не запретили применение поставляемого Киеву оружия для ударов по любым силам ВС России, атакующим через границу с Украиной, написала 20 июня газета Politico со ссылкой на американских должностных лиц.

Шеф Пентагона Ллойд Остин 13 июня подтвердил, что США не одобряли нанесение украинской армией ударов американским оружием вглубь территории России. Министр обороны США уточнил, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие только для ударов по граничащей с Харьковской областью российской территории.