Киев, 2 июля, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Вопрос мира на Украине будет приоритетным для Совета ЕС по меньшей мере на следующие полгода, пока длится председательство Венгрии. Об этом венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил 2 июля в ходе визита в Киев.

TASS /AP

«Я думаю, это самый важный вопрос для Европы в течение последующих шести месяцев венгерского председательства — вопрос войны и мира между Россией и Украиной», — сказал Орбан на встрече с лидером киевского режима, видеозапись которой Владимир Зеленский опубликовал в Telegram-канале.

Премьер Венгрии добавил, что намерен обсудить на встрече ситуацию с венгерским меньшинством, проживающим на Украине, и помощь этим людям.

Как сообщало ИА Регнум, цель визита Орбана на Украину — содействие в возможном достижении мира. Об этом заявил его пресс-секретарь Берталан Хаваши.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у Кремля нет никаких ожиданий от поездки венгерского премьера в Киев. Он предположил, что превалировать будут «обязанности в разрезе брюссельских интересов».

1 июля началось полугодовое председательство Венгрии в Совете Европейского союза под девизом «Сделаем Европу снова великой». В июне Орбан подчёркивал, что завершение украинского конфликта будет в числе приоритетов Венгрии на время председательства.

Ранее Орбан отмечал, что вовлечение стран Евросоюза в конфликт на Украине не приносит им никакой выгоды. Напротив, уверен венгерский премьер, Европа находится в кризисе, поскольку наблюдается динамика снижения её экономического веса и конкурентоспособности. Кроме того, Европа теряет способность отстаивать свои интересы в международной политике.