Москва, 2 июля, 2024, 13:21 — ИА Регнум. У Кремля нет никаких ожиданий от визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев. Об этом 2 июля журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

TASS /ZUMA Виктор Орбан

«Мы ничего не ожидаем. Это не нам, наверное, надо комментировать. Понятно, что Венгрия, которая стала председательствовать в этом периоде в ЕС, разумеется, она должна выполнять свои функции. Поэтому в данном случае, я думаю, здесь будут превалировать именно обязанности в разрезе брюссельских интересов, а не в разрезе национальных интересов Венгрии», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Он добавил, что Орбан хорошо известен как политик, который «жёстко умеет отстаивать интересы своей страны».

Вместе с тем Песков подчеркнул, что Будапешт не контактировал с Москвой перед визитом Орбана на Украину.

Как передавало ИА Регнум, 2 июля Орбан прибыл в Киев, чтобы обсудить с главой киевского режима Владимиром Зеленским установление мира и вопросы двусторонних отношений.

1 июля Венгрия официально начала председательство в Совете Европейского союза на период до 31 декабря 2024 года.

Ранее Виктор Орбан заявил, что участие и большее втягивание стран Евросоюза в конфликт на Украине не приносит им никакой выгоды. Наоборот, по мнению политика, Европа находится в кризисе, поскольку наблюдается динамика снижения её экономического веса и конкурентоспособности континента в целом. Также Орбан подчеркнул, что одним из приоритетов Венгрии на время её председательства в Совете ЕС является завершение украинского конфликта.