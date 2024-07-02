Париж, 2 июля, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Французский министр-делегат по делам местных общин Доминик Фор сняла свою кандидатуру с выборов в рамках борьбы с партией «Национальное объединение». Об этом она сообщила в соцсети X.

Abdullah Firas/ABACA/ТАСС Доминик Фор

По её словам, борьба, в особенности против «Национального объединения», всегда была её ориентиром.

«Президент и премьер-министр республики попросили меня снять кандидатуру со второго тура выборов… Со всей ответственностью я сделала это сегодня», — написала она.

Как передавало ИА Регнум, 30 июня во Франции прошёл первый тур внеочередных парламентских выборов. В ходе голосования зафиксировали рекордную явку.

Согласно предварительным подсчётам бюллетеней, правой партии «Национальное объединение», которую возглавляет Марин Ле Пен, удалось набрать более 33% голосов. Второе место занимает коалиция левых партий «Новый народный фронт», которая получила 29,1% голосов. Правящая коалиция «Вместе за республику» набрала 21,5% голосов.

Второй тур внеочередных парламентских выборов во Франции назначен на 7 июля. Избиратели проголосуют за 577 депутатов, которые будут представлять их интересы.

По словам лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, президент Франции Эммануэль Макрон готовит «административный переворот» в госструктурах страны, чтобы помешать будущему оппозиционному премьер-министру управлять республикой.