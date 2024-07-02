Москва, 2 июля, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Двенадцать человек, пострадавших при обстреле Севастополя со стороны ВСУ, продолжают лечение в столичных клиниках. Ещё два пациента готовы к выписке, сообщила 2 июля журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Анна Майорова/ URA.RU/TASS

Она отметила, что московские больницы приняли 14 пациентов из Севастополя. Двое из них, мать и дочь, закончили лечение. После выписки они вернутся к обычной жизни.

Состояние 12 пациентов — это пять детей и семь взрослых — оценивается как средней тяжести. Врачи отмечают положительную динамику, лечение курируют главные внештатные специалисты столицы. Москва поможет пациентам из Севастополя пройти реабилитацию, сообщила заммэра.

Угрозы для жизни пациентов нет, никто их них не находится в реанимации, добавила Ракова.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что двоих детей, госпитализированных после обстрела города, выписали из больниц. В медучреждениях города остаются 13 пострадавших.

23 июня украинские войска нанесли по Крыму удар пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них перехватили силы ПВО, подрыв осколочной боевой части пятой ракеты произошёл в воздухе. В результате четыре человека, в том числе двое детей, погибли, ещё 153 получили ранения.

В Минобороны заявили, что ответственность за случившееся лежит на США, которые поставили киевскому режиму ракеты. Все полётные задания в ракеты ATACMS американские специалисты вводят на основе собственных данных спутниковой разведки, добавили в военном ведомстве.