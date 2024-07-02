Севастополь, 2 июля, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Из больниц Севастополя выписали всех детей, которые пострадали при обстреле города со стороны ВСУ 23 июня. Об этом 2 июля сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Сергей Карпухин/ТАСС

«На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются 13 пациентов, все дети выписаны домой», — написал Развожаев.

Накануне глава города сообщал, что в медицинских учреждениях Севастополя находились 22 пациента, в том числе двое детей.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ 23 июня нанесли по Крыму удар пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них перехватили силы ПВО, боевая часть пятой ракеты разорвалась в воздухе. Четыре мирных жителя, в том числе двое детей, погибли, ещё 153 человека получили ранения.

В Министерстве обороны России подчеркнули, что ответственность за обстрел ВСУ Севастополя в том числе несут Соединённые Штаты Америки, поставляющие эти ракеты Киеву. Кроме того, полётные задания в ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки. С утверждением о причастности Вашингтона также выступил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Он напомнил, что США при поставке вооружений Украине не допускают их использования без участия своих специалистов.