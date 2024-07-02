Москва, 2 июля, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Подразделения российской группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 475 военнослужащих, сообщил 2 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

Он уточнил, что российские бойцы из Западной группировки войск нанесли поражение формированиям 14-й и 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Першотравневое Харьковской области, Надия и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

По данным Минобороны, там ВСУ за сутки потеряли более 475 военных, танк, боевую машину пехоты, пять автомобилей, 152-миллиметровую гаубицу 2А65 «Мста-Б», а также боевую машину калибра 122 мм РСЗО «Град». Кроме того, уничтожены три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков информировал, что российские военные освободили село Степовая Новосёловка в Харьковской области. В боях с бойцами из группировки «Запад» украинские военные за сутки потеряли до 475 человек, уточнял он.

Военный корреспондент Александр Коц в связи с этим заявлял, что переход этого населённого пункта под контроль ВС России позволит российским бойцам улучшить положение на этом участке и приблизиться к Купянску.