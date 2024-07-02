Москва, 2 июля, 2024, 07:46 — ИА Регнум. Судебные приставы передали в доход РФ более 131 млн акций нескольких компаний, которые были связаны с экстремистской деятельностью.

Gtrk-kaluga.ru Задержание подозреваемых в экстремизме

По информации директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова, в связи с экстремистской деятельностью в бюджет России обращено более 131,2 млн акций нескольких предприятий и компаний, написало «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, акции кондитерской фабрики Roshen бывшего президента Украины Петра Порошенко переданы в доход России по решению суда.

Приставы изъяли и передали в доход российского бюджета акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и 503 объекта недвижимости должников по его делу.

Олигарх занимался экстремистской деятельностью, как и его партнёры по бизнесу, а также финансировал украинскую армию.

Коломойского задержали 2 сентября 2023 года и предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: о мошенничестве, а также легализации и отмывании имущества, полученного преступным путём.