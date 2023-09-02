Киев, 2 сентября, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Украинскому олигарху Игорю Коломойскому предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом 2 сентября сообщили в СБУ.

РИА Новости Игорь Коломойский

Отмечается, что Коломойский получил сообщение о подозрении в совершении преступлений по двум статьям уголовного кодекса Украины: мошенничество, а также легализация и отмывание имущества, полученного преступным путём.

В ведомстве заявили, что Коломойский в период с 2013 по 2020 год легализовал более 500 млн гривен ($13,5 млн) путём их вывоза за границу, используя инфраструктуру подконтрольных ему банковских учреждений.

Как передавало ИА Регнум, в феврале СБУ проводила обыск в доме Коломойского в рамках расследования махинаций в нефтеперерабатывающей компании «Укртатнафта» и нефтегазодобывающей компании «Укрнафта». Речь шла о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы.

В рамках уголовных дел было выделено десять эпизодов преступной деятельности. В частности, уклонение от уплаты налогов, вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, создание безнадёжной задолженности.