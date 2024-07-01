Москва, 1 июля, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Акции кондитерской фабрики Roshen бывшего президента Украины Петра Порошенко переданы в доход России по решению суда. Об этом сообщил 1 июля директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

Ovsyannikova Yulia/Global Look Press

«В доход переданы акции АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен», — приводит слова Аристова «Российская газета».

Кроме того, судебные приставы передали в доход государства акции ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» и АО «Завод фрикционных и термостойких материалов». Эти предприятия на протяжении нескольких лет финансировали украинские войска. Они находятся, соответственно, в свердловском Асбесте и Ярославле.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2024 года Октябрьский районный суд Липецка вынес решение о передаче кондитерской фабрики Roshen в доход государства. Суд одобрил соответствующий запрос Генеральной прокуратуры России.

Кондитерскую фабрику в Липецкой области Порошенко приобрёл в 2001 году. Предприятие было единственным российским подразделением крупнейшей на Украине кондитерской компании Roshen, основанной Порошенко в 1996 году после приватизации Киевской кондитерской фабрики имени Карла Маркса.

В апреле 2015 года Басманный суд Москвы вынес решение об аресте имущества липецкой фабрики в связи с налоговой задолженностью в размере 180 млн рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело, руководство фабрики обвинили в мошенничестве. Общую стоимость арестованного имущества оценили в 2 млрд рублей. В январе 2017 года предприятие было закрыто.

Липецкая фабрика «Рошен» долгое время оспаривала в российских арбитражах требование ФНС о доначислении налогов и сборов на 400 млн рублей. В январе 2022 года Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу предприятия. Вердикт арбитража Липецкой области от 6 октября 2021 года, отказавшегося признать незаконным решение налоговой службы о доначислении недоимок и пеней, оставили в силе.