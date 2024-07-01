Киев, 2 июля, 2024, 02:44 — ИА Регнум. Бывший советник командования ВВС Украины Юрий Игнат признал удар российской армии по украинскому военному аэродрому в Миргороде Полтавской области. Об этом он написал в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Airwolfhound Истребители-перехватчики Су-27 ВСУ

Игнат отметил, что удар действительно был нанесён по аэродрому в Миргороде, «есть определённые потери».

«К сожалению, не без потерь техники», — написал экс-советник командования ВВС Украины

Как сообщало ИА Регнум, российские ракетчики уничтожили шесть истребителей ВСУ, которые несколько дней украинцы сгоняли на аэродром в Миргороде Полтавской области. Видео успешной операции опубликовал Telegram-канал Fighterbomber.

Подразделения Южной группировки войск освободили населённые пункты Спорное и Новоалександровка в ДНР. По его словам, противник за сутки потерял до 450 военных, два танка, три бронемашины и четыре автомобиля.

30 июня стало известно, что российские бойцы из 200-й гвардейской мотострелковой бригады, действующей в составе Южной группировки войск, эвакуировали семерых мирных жителей из населённого пункта Калиновка под Часовым Яром в ДНР.