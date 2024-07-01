Москва, 2 июля, 2024, 00:02 — ИА Регнум. Российские ракетчики уничтожили шесть истребителей ВСУ, которые несколько дней украинцы сгоняли на аэродром в Миргороде Полтавской области. Видео успешной операции опубликовал Telegram-канал Fighterbomber.

(сс) wallycacsabre Су-27 ВВС Украины

«Четыре Су-27 вышли в ангар, два — в решёто», — подписали под видео.

Также сообщается о поражении живой силы на аэродроме.

По мнению авторов, для удара по украинской технике российские военные использовали оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

Как сообщало ИА Регнум, в небе над Чёрным морем и в Балаклавском районе Севастополя уничтожены пять воздушных целей, пострадавших нет, информировал 1 июля губернатор Михаил Развожаев.

В результате атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район пострадали семь мирных жителей, включая ребёнка.

Вечером 1 июля во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу.

Подразделения южной группировки российских войск улучшили положение по переднему краю, Вооружённые силы Украины потеряли за сутки в зоне ответственности группировки «Юг» до 620 военных.