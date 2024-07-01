Киев, 1 июля, 2024, 23:31 — ИА Регнум. Вечером 1 июля во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены предупредили население на всей территории республики об опасности с воздуха с 21:18 мск.

Как сообщало ИА Регнум, в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Белгород и Белгородский район пострадали семь мирных жителей, включая ребёнка.

В ночь на 1 июля Вооружённые силы Украины атаковали два села в Грайворонском городском округе с помощью беспилотных летательных аппаратов.