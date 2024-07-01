Белгород, 1 июля, 2024, 21:51 — ИА Регнум. В результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Белгород и Белгородский район пострадали семь мирных жителей, включая ребёнка, сообщил 1 июля губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«Сегодня очередной раз Вооружёнными силами Украины был обстрелян Белгород и Белгородский район. По предварительной информации, пострадали семеро мирных жителей: четыре женщины, двое мужчин и один ребёнок», — написал он.

Гладков уточнил, что у одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головы, ему медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался. У второго мужчины — баротравма, медики отправили его в Областную клиническую больницу. Также бригады скорой доставили пострадавших женщин в городскую больницу №2 Белгорода.

«Ребёнок пострадал в Белгородском районе в посёлке Майский. С баротравмой и сотрясением головного мозга он доставляется в Детскую областную клиническую больницу», — рассказал белгородский губернатор.

Ранее в этот же день Гладков сообщал, что при обстреле со стороны ВСУ сельхозпредприятия в селе Новая Таволжанка Белгородской области погиб мужчина. Также он уточнил, что количество раненых в результате обстрела села Архангельское 30 июня увеличилось до девяти. По его словам, 1 июля два жителя самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ.

В ночь на 1 июля Вооружённые силы Украины атаковали два села в Грайворонском городском округе с помощью беспилотных летательных аппаратов. В селе Сподарюшино украинский беспилотник сбросил взрывное устройство. В результате атаки полностью разрушен частный дом. Также зафиксированы повреждения линий электропередач, из-за чего ряд населённых пунктов Грайворонского городского округа временно остались без электроснабжения.

Вечером 30 июня украинские войска обстреляли Муром, Архангельское и посёлок Первомайский в Шебекинском городском округе. Кроме того, в этот день FPV-дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в районе села Новое Волоконовского района. В результате атаки погиб четырёхлетний ребёнок, ещё четыре человека получили множественные осколочные ранения.