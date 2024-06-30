Волоконовский район, Белгородская область, 30 июня, 2024, 22:15 — ИА Регнум. Четырёхлетняя девочка погибла в результате атаки беспилотного летательного аппарата украинской армии на автомобиль в Белгородской области, в которой находились пять человек. Об этом 30 июня сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В машине находилась семья из пяти человек: дедушка с бабушкой, супруги и их ребенок. Случилось самое страшное — от полученных ран 4-летняя девочка скончалась…», — написал он в своём Telegram-канале.

Автомобиль ехал в районе села Новое Волоконовского района. ВСУ использовали для удара FPV-дрон.

Остальные четверо человек получили множественные осколочные ранения. У дедушки погибшей девочки выявили проникающее ранение брюшной полости. Он находится в тяжелом состоянии.

Губернатор принёс свои соболезнования всем родным и близким погибшего ребёнка.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня в Курской области беспилотник украинской армии атаковал жилой дом в селе Городище Рыльского района. В результате нападения погибли по меньшей мере пять человек, включая двоих детей. Ещё два человека в тяжёлом состоянии оказались в больнице. По факту атаки ВСУ в Курской области Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

30 июня дрон ВСУ ударил по городу Грайворону Белгородской области. Беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль. Из-за его детонации пострадала женщина.