Белгородская область, 1 июля, 2024, 15:53 — ИА Регнум. При обстреле Вооружёнными силами Украины (ВСУ) сельхозпредприятия в селе Новая Таволжанка Белгородской области погиб мужчина, сообщил 1 июля губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

ТАСС/Евгений Силантьев

«Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел ВСУ. В результате прилёта снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия погиб один мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи», — написал он.

Также губернатор Белгородской области информировал, что количество раненых в результате обстрела со стороны ВСУ 30 июня увеличилось до девяти. По его словам, 1 июля два жителя самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ после обстрела села Архангельское. Гладков добавил, что после оказания медицинской помощи они отпущены домой на амбулаторное лечение.

Как передавало ИА Регнум, вечером 30 июня украинские войска обстреляли Муром, Архангельское и посёлок Первомайский в Шебекинском городском округе. Кроме того, в этот день FPV-дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в районе села Новое Волоконовского района. В результате атаки погиб четырёхлетний ребёнок, ещё четыре человека получили множественные осколочные ранения.

В ночь на 1 июля Вооружённые силы Украины атаковали два села в Грайворонском городском округе с помощью беспилотных летательных аппаратов. В селе Сподарюшино украинский беспилотник сбросил взрывное устройство. В результате атаки полностью разрушен частный дом. Также зафиксированы повреждения линий электропередач, из-за чего ряд населённых пунктов Грайворонского городского округа временно остались без электроснабжения.