Грайворонский район, Белгородская область, 1 июля, 2024, 02:06 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в ночь на 1 июля атаковали два села в Грайворонском городском округе с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Грайворонский городской округ под атакой дронов ВСУ… В селе Глотово несколько БПЛА атаковали частный сектор — повреждены два домовладения и один автомобиль», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

В селе Сподарюшино украинский беспилотник сбросил взрывное устройство. В результате атаки полностью разрушен частный дом. По словам Гладков, по предварительным данным, никто не пострадал.

Также зафиксированы повреждения линий электропередач, из-за чего ряд населённых пунктов Грайворонского городского округа временно остались без электроснабжения. Восстановительные работы начнутся после согласования с Министерством обороны РФ, добавил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, вечером 30 июня украинские войска атаковали Муром, Архангельское и посёлок Первомайский в Шебекинском городском округе. В результате атак беспилотников никто не пострадал, повреждения получили семь частных домовладение. Также зафиксированы повреждения на линиях газо— и электроснабжения в селе Архангельское.

В районе села Новое Волоконовского района FPV-дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль, из-за чего погиб четырёхлетний ребёнок, ещё четыре человека получили множественные осколочные ранения.

До этого украинские войска также атаковали FPV-дронами село Богун-Городок в Борисовском районе. Тяжёлые ранения получили двое мирных жителей. Губернатор Белгородской области добавил, что пострадавших мужчину и женщину, состояние которых оценивается как тяжёлое, доставили в городскую больницу №2 города Белгорода.