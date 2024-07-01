Москва, 1 июля, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Подразделения Южной группировки российских войск улучшили положение по переднему краю, Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки в зоне ответственности группировки «Юг» до 620 военных, сообщил 1 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й, 114-й, 119-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Григоровка, Часов Яр, Константиновка, Красногоровка и Спорное Донецкой Народной Республики», — сказал он.

По данным российского военного ведомства, потери ВСУ составили до 620 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и 12 автомобилей.

Кроме того, добавил Конашенков, в ходе контрбатарейной борьбы поражены польская 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab, американская 155 мм гаубица М198, 152 мм гаубица «Мста-Б», два 152 мм орудия Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119 производства США и три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Как передавало ИА Регнум, днём ранее официальный представитель Минобороны России сообщал, что подразделения Южной группировки войск освободили населённые пункты Спорное и Новоалександровка в ДНР. По его словам, противник за сутки потерял до 450 военных, два танка, три бронемашины и четыре автомобиля.

Также 30 июня стало известно, что российские бойцы из 200-й гвардейской мотострелковой бригады, действующей в составе Южной группировки войск, эвакуировали семерых мирных жителей из населённого пункта Калиновка под Часовым Яром в ДНР. По словам мирных жителей, последние два месяца они не могли выйти из укрытия, которое организовали под полом сгоревшего дома, так как ВСУ постоянно атаковали их при помощи дронов.