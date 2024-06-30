Донецк, 30 июня, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Российские бойцы из 200-й гвардейской мотострелковой бригады, действующей в составе Южной группировки войск, эвакуировали семерых мирных жителей из населённого пункта Калиновка под Часовым Яром в ДНР. Об этом 30 июня сообщил телеканал RT.

Евгений Биятов/РИА Новости

Как рассказал командир эвакуационной группы, в Калиновке военный с позывным Физрук случайно обнаружил мирных жителей и доложил об этом командованию. После этого организовали эвакуацию.

Операция по спасению людей осложнялась тем, что ВСУ активно использовали артиллерию и беспилотники.

«Первыми вытащил самых молодых, которые более коммуникабельны. И в последнее окошечко мы попали в течение десяти минут, из этого подвала вытащили самых старых, чуть ли не на руках на себе их несли всю дорогу», — рассказал военнослужащий.

По словам мирных жителей, последние два месяца они не могли выйти из укрытия, которое организовали под полом сгоревшего дома, так как ВСУ постоянно атаковали их при помощи дронов.

Как передавало ИА Регнум, 29 июня советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что ВСУ расстреляли группу беженцев, которых эвакуировали из Торецка. В результате погибли не менее семерых мирных жителей.

10 июня Кимаковский сообщил, что ВСУ пытались заходить и укрепляться в восточной части Часова Яра, что привело к большому количеству невозвратных потерь — свыше тысячи бойцов. Он уточнил, что эту территорию практически полностью освободила российская армия.

Военкор Андрей Руденко 9 июня сообщил, что российские военные подняли флаг России в центре Часова Яра. Он отметил, что противник в городе отступает под натиском.