Курск, 29 июня, 2024, 07:58 — ИА Регнум. По меньшей мере пять человек, включая двоих детей, погибли в Рыльском районе Курской области в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщил 29 июня и. о. главы региона Алексей Смирнов.

Petrov Sergey/Global Look Press

Нападение на жилой дом произошло в ночное время в деревне Городище.

«Сегодня ночью украинский коптер атаковал жилой дом в деревне Городище Рыльского района. К большому горю, в результате сброса погибли пять человек, из них два маленьких ребёнка», — написал временно исполняющий обязанности губернатора в своём Telegram-канале.

Кроме того, при ударе пострадали ещё два человека. Их состояние оценивается как тяжёлое. Пострадавших госпитализировали в Рыльскую районную больницу.

Смирнов выразил соболезнования родным и близким жертв нападения украинских военных.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Министерство обороны России обнародовало информацию о том, что в ночь с 28 на 29 июня силы противовоздушной обороны сбили по два беспилотника ВСУ в Крыму и Тверской области, а также по одному — в Брянской и Белгородской областях.

В ночь с 27 на 28 июня в Тамбовской области после прилёта украинского дрона на нефтебазу в Мичуринском районе вспыхнул пожар. Позже правительство региона объявило, что пожарные ликвидировали открытое горение резервуара на территории магистрального нефтепровода «Дружба» линейной производственно-диспетчерской станции Никольское.