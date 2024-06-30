Грайворон, Белгородская область, 30 июня, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Женщина получила ранение в белгородском городе Грайвороне в результате атаки дрона ВСУ, который сбросил взрывное устройство на автомобиль, сообщил 30 июня губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода», — сообщил Гладков, отметив, что пострадавшей оказывают всю необходимую помощь.

Машина, на которую украинский БПЛА сбросил взрывчатку, стояла в жилом районе около многоквартирных домов, в одном из которых в результате выбило окна в трёх квартирах. Одна машина сгорела, у другого автомобиля обгорела сторона со стороны водителя. Ещё у одной машины выбило лобовое стекло и посекло кузов осколками.

Прибывшие на места ЧП пожарные потушили очаги возгорания.

Как сообщало ИА Регнум, в ДНР в городе Ясиноватой 30 июня украинский дрон сбросил боеприпас на жилой район. В результате мальчик и девочка получили ранения. Как сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко, девочка 2009 года рождения, мальчик — 2020 года рождения.

Минобороны утром 30 июня сообщило, что дежурные средства ПВО сбили ночью два украинских дрона над Белгородской областью. Утром силы противовоздушной обороны уничтожили над регионом ещё один БПЛА ВСУ.