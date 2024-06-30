Ясиноватая, ДНР, 30 июня, 2024, 21:11 — ИА Регнум. Жильцов многоквартирного дома в Ясиноватой, в котором снаряд HIMARS пробил девять этажей, эвакуировали. Об этом 30 июня сообщил журналистам глава администрации города Александр Пеняев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Был прилёт. Предположительно, HIMARS пробил все перекрытия девяти этажей, остановился в подвале, но не взорвался», — сказал он.

Он отметил, что людей эвакуировали и отвезли в пункт временного размещения.

Как передавало ИА Регнум, 30 июня глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко сообщил, что дрон украинской армии сбросил боеприпас на Ясиноватую. В результате ранения получили двое детей — девочка 2009 года рождения и мальчик 2020 года рождения.

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил 30 июня, что мирный житель пострадал в центре города в результате сброса ВСУ взрывоопасного предмета с беспилотника.

30 июня ВСУ обстрелом повредили многоквартирный дом в Куйбышевском районе Донецка. По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские военные выпустили по Куйбышевскому району два снаряда калибром 155 мм. В результате атаки на Петровский район в Донецке со стороны украинской армии пострадали четверо сотрудников МЧС России. Обстрел настиг сотрудников во время эвакуации, однако они самостоятельно добрались до больницы, где пострадавших госпитализировали.