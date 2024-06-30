Снаряд HIMARS пробил девять этажей жилого дома в Ясиноватой
В Ясиноватой эвакуировали дом, в котором снаряд HIMARS пробил девять этажей
Ясиноватая, ДНР, 30 июня, 2024, 21:11 — ИА Регнум. Жильцов многоквартирного дома в Ясиноватой, в котором снаряд HIMARS пробил девять этажей, эвакуировали. Об этом 30 июня сообщил журналистам глава администрации города Александр Пеняев.
«Был прилёт. Предположительно, HIMARS пробил все перекрытия девяти этажей, остановился в подвале, но не взорвался», — сказал он.
Он отметил, что людей эвакуировали и отвезли в пункт временного размещения.
Как передавало ИА Регнум, 30 июня глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко сообщил, что дрон украинской армии сбросил боеприпас на Ясиноватую. В результате ранения получили двое детей — девочка 2009 года рождения и мальчик 2020 года рождения.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил 30 июня, что мирный житель пострадал в центре города в результате сброса ВСУ взрывоопасного предмета с беспилотника.
30 июня ВСУ обстрелом повредили многоквартирный дом в Куйбышевском районе Донецка. По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские военные выпустили по Куйбышевскому району два снаряда калибром 155 мм. В результате атаки на Петровский район в Донецке со стороны украинской армии пострадали четверо сотрудников МЧС России. Обстрел настиг сотрудников во время эвакуации, однако они самостоятельно добрались до больницы, где пострадавших госпитализировали.