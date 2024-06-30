Горловка, ДНР, 30 июня, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Мирный житель пострадал в центре Горловки в результате сброса Вооружёнными силами Украины взрывоопасного предмета с беспилотника, сообщил 30 июня мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки ранен мирный житель», — написал градоначальник.

Он отметил, что атака ВСУ произошла на улице Ленина.

Как передавало ИА Регнум, 30 июня ВСУ обстрелом повредили многоквартирный дом в Куйбышевском районе Донецка. По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские военные выпустили по Куйбышевскому району два снаряда калибром 155 мм. В результате атаки на Петровский район в Донецке со стороны украинской армии пострадали четверо сотрудников МЧС России. Обстрел настиг сотрудников во время эвакуации, однако они самостоятельно добрались до больницы, где пострадавших госпитализировали.

По информации мэра Донецка Алексея Кулемзина, 29 июня БПЛА ВСУ сбросил в Петровском районе города взрывоопасный предмет. В этот же день украинские формирования сбросили взрывное устройство с БПЛА в селе Богун-Городок Белгородской области. Повреждения получили кровля и остекление одного частного домовладения.