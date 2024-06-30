Ясиноватая, ДНР, 30 июня, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Беспилотник украинской армии сбросил боеприпас на город Ясиноватая в ДНР, в результате чего пострадали двое детей. Об этом 30 июня сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко в Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«В результате сброса боеприпаса с БПЛА ранения получили дети, девочка 2009 года рождения и мальчик 2020 года рождения. Молимся за здоровье наших деток», — написал он.

Шевченко в связи с атакой ВСУ призвал жителей города соблюдать предельную осторожность и беречь себя и близких.

Как передавало ИА Регнум, 29 июня дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобили в селе Богун-Городок Борисовского района и на участке автодороги Зиборовка — Нечаевка в Белгородской области. В результате пострадали четыре мирных жителя.

Ранее в этот же день и. о. губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об ударе украинского дрона по селу Городище, в результате чего погибли пять человек, включая двоих детей. Ещё двух человек госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после атаки дрона ВСУ по селу в Курской области по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В свою очередь, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обратится в международные органы после террористической атаки украинских войск по селу Городище.