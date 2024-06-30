Донецк, 30 июня, 2024, 09:39 — ИА Регнум. В результате обстрела Петровского района в Донецке со стороны украинской армии пострадали четверо сотрудников МЧС России. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба ведомства.

МЧС России

«В Донецке из-за обстрела ВСУ пострадали четверо сотрудников МЧС России», — проинформировали в пресс-службе.

Уточняется, что пожарные вели в Петровском районе работы по ликвидации пожара, вспыхнувшего после обстрела ВСУ, и затем появилась угроза повторного артиллерийского удара.

Обстрел настиг сотрудников во время эвакуации, однако они самостоятельно добрались до больницы, где пострадавших госпитализировали. Также получил повреждения пожарный автомобиль.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня четыре сотрудника МЧС пострадали в Донецке из-за обстрела ВСУ. Пожарные тушили загорание сухой травы, когда украинские войска начали обстрел этого района.

Вечером 29 июня украинская армия обстреляла остановку общественного транспорта в Петровском районе Донецка. В результате этого мирная жительница погибла и ещё четыре человека получили ранения.