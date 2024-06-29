Донецк, 29 июня, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины 29 июня сбросили с беспилотного летательного аппарата взрывоопасный предмет в Петровском районе Донецка, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Сергей Аверин/РИА Новости

«Неофашисты произвели сброс боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на территории Петровского района», — написал градоначальник.

Он призвал жителей быть осторожными.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК), сброс произвели Вооружённые формирования Украины в 16:28 мск.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июня в результате обстрела Донецка погибли два человека, пострадали семь горожан. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, украинские военные совершили 21 обстрел, выпустив 54 боеприпаса, в том числе кассетного типа.

17 июня жительница Донецка получила ранения в результате обстрела ВСУ Петровского района города. По словам Кулемзина, с множественными проникающими ранениями её доставили в одну из городских больниц.

16 июня ВСУ 20 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив суммарно 45 единиц различных боеприпасов. В результате обстрелов погиб один мирный житель, повреждений жилых домостроений или объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано.