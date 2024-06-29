Белгород, 29 июня, 2024, 22:27 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины вечером 29 июня атаковали ещё три населённых пункта Белгородской области с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Белгороде беспилотник сбросил взрывное устройство на парковку. Повреждены два автобуса и два легковых автомобиля», — указал глава региона.

Гладков уточнил, что, по предварительной информации, в результате агрессии со стороны ВСУ никто не пострадал.

Также украинские войска сбросили взрывное устройство с БПЛА в селе Богун-Городок Борисовского района. Повреждения получили кровля и остекление одного частного домовладения.

В посёлке Совхозный Грайворонского городского округа FPV-дрон ВСУ атаковал частный дом, в результате чего повреждены крыша и навес дома.

На местах происшествий работают сотрудники оперативных служб, добавил губернатор Белгородской области.

Как передавало ИА Регнум, ранее в субботу ВСУ нанесли удар по Шебекинскому городскому округу. В селе Маломихайловка в результате обстрела пострадал мирный житель. Пострадавшего с осколочным ранением шеи доставили в областную клиническую больницу. Кроме того, беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль на дороге между сёлами Муром и Архангельское. Автомобиль получил серьёзные повреждения, водитель транспортного средства за медицинской помощью не обращался.

Днём украинские войска с помощью дрона-камикадзе нанесли удар по автомобилям в селе Богун-Городок Борисовского района и на участке автодороги Зиборовка — Нечаевка. От атаки пострадали четыре мирных жителя.