Москва, 30 июня, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Штурмовой отряд «Ветераны» занял крупный опорный пункт ВСУ на восточной окраине Кирова, сообщило 30 июня Министерство обороны.

Андрей Рубцов/ТАСС

«Крупный опорный пункт ВСУ на восточной окраине населенного пункта Кирова заняли штурмовые подразделения отряда «Ветераны» группировки войск «Центр», — сообщило российское оборонное ведомство.

По данным Минобороны, штурмовики использовали подземный туннель протяженностью более 3 км вдоль канала Северский Донец. Бойцы зашли в тыл хорошо укрепленного опорного пункта с долговременными огневыми точками и подземными укрытиями. По туннелю военнослужащие наладили снабжение штурмовиков боеприпасами, вооружением и продуктами питания.

В ведомстве добавили, что, используя фактор внезапности, военнослужащие подразделения полностью овладели опорным пунктом, заставив украинских военных бросить позиции или сдаться.

Как сообщало 30 июня ИА Регнум, подразделения российской группировки войск «Центр» освободили от ВСУ посёлок Новоалександровка в ДНР. Помимо этого бойцы ВС России освободили населённый пункт Спорное. За минувшие сутки бойцы улучшили тактическое положение и нанесли удары по украинской армии в районах Торецка, посёлков Вишнёвое, Шевченко, Кирово и Новгородское и сёл Сокол, Волчье и Михайловка. На этом направлении ВСУ потеряли до 370 военных.

Минобороны сообщило также, что российские военные подразделения «Южной» группировки войск отбили атаку украинского батальона «Опфор» в зоне СВО.