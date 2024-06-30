Москва, 30 июня, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Российские военные подразделения «Южной» группировки войск отбили атаку украинского батальона «Опфор» в зоне специальной военной операции, сообщил 30 июня официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенат Игорь Конашенков.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Отражена атака штурмовой группы 214-го батальона «Опфор» ВСУ», — заявил генеарл-лейтенант.

За минувшие сутки российские военные на этом направлении освободили населённый пункт Спорное в ДНР и улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Васюковка, Калинина, Часов Яр, Курдюмовка, Елизаветовка, Катериновка и Курахово в ДНР. Потери украинской армии составили до 450 военнослужащих.

Помимо этого бойцы Вооружённых сил России уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Российские военные, как сообщил Конашенков, поразили две 155-мм гаубицы М198 американского производства, САУ 2С1 «Гвоздика», четыре 105-мм орудия L-119 британского производства.

Как передавало 30 июня ИА Регнум, украинская армия в боях с подразделениями группировки войск «Север» потеряла за прошедшие сутки до 285 военнослужащих и танк.

Конашенков сообщил 30 июня, что российские бойцы с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, артиллерии и ракетных войск нанесли удар по железнодорожному эшелону ВСУ с личным составом, вооружением и техникой.

Кроме того, российские военные группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили три склада с боеприпасами ВСУ.