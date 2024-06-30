Москва, 30 июня, 2024, 14:35 — ИА Регнум. От речных вокзалов Москвы суда идут почти до 50 российских городов, написал 30 июня мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Владимир Гердо/ТАСС

«Сезон круизов: с Северного и Южного речных вокзалов отправляются суда почти в 50 городов и населённых пунктов России», — сообщил Собянин.

Он назвал направления, которые пользуются наибольшим спросом, — Углич, Казань, Ярославль, Мышкин и Санкт-Петербург.

Глава города отметил, что речные вокзалы Москвы за два месяца летней навигации 700 раз приняли и отправили теплоходы, около 120 тысяч человек побывали за это время в путешествиях.

Для туристов и жителей Москвы летом Северный и Южный порты стали центрами притяжения. После обновления там проходят городские мероприятия, спортивные занятия для детей и взрослых, мастер-классы, концерты, кинопоказы. Собянин добавил, что Северный речной вокзал также стал площадкой для свадебных церемоний.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня прошлого года на Северном речном вокзале состоялась церемонии запуска первых в Москве электрических речных трамваев. В ней по видеосвязи участвовал президент Владимир Путин.

В этом году Собянин сообщил о готовности Северного и Южного речных вокзалов к началу летней навигации 11 апреля.

Как рассказал глава города, на вокзалах обновили инфраструктуру причалов, проверили противопожарные системы, инженерные коммуникации и помыли фасады, а также привели в порядок набережные. Собянин также сообщил, что в 2023 году на круизных теплоходах и прогулочных судах Москвы люди совершили 2,2 млн поездок.