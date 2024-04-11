Москва, 11 апреля, 2024, 12:13 — ИА Регнум. В Москве готовы к началу летней навигации Северный и Южный речные вокзалы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

Роман Демьяненко/ТАСС

«Там обновили инфраструктуру причалов, проверили противопожарные системы, инженерные коммуникации, привели в порядок набережные, помыли фасады», — пояснил градоначальник.

Он уточнил, что в 2023 году речной транспорт в Москве поставил рекорд по числу пассажиров.

«На круизных теплоходах и прогулочных судах было совершено 2,2 млн поездок — на 22% больше, чем в 2022-м», — отметил Сергей Собянин.

Также мэр Москвы сообщил, что в 2024 году летний сезон навигации откроется 24 апреля. Он выразил надежду, что речные перевозки будут пользоваться такой же популярностью.

Как передавало ИА Регнум, ранее Собянин анонсировал создание в московском районе Крылатское новой площадки ботанического сада Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени И. М. Сеченова.

Также заместитель мэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что участники платформы «Активный гражданин» смогут определить лучший весенний маршрут для прогулок по столичным паркам. Он опубликован в туристическом сервисе Russpass.

Пользователям предлагают оценить шесть маршрутов. Среди них — маршруты по парку «Сокольники», Измайловскому парку, окрестностям Яузы и усадьбе Кускова и другие.