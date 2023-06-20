Москва, 20 июня, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на Северном речном вокзале приняли участие в церемонии запуска первых электрических речных трамвайчиков в столице.

Егор Алеев/ТАСС Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и директор Северного речного вокзала Максим Лисов на выставке «Москва-река. Московское золотое кольцо» в Музее Транспорта Москвы на Северном речном вокзале

«В добрый час, в добрый путь», — заявил глава государства.

После этого по видеосвязи он дал согласие на запуск, в результате первый электрический речной трамвайчик начал двигаться по Москве-реке с причала от Киевского вокзала.

«Гудит, как настоящий», — отметил Собянин, на это Владимир Путин заметил: «И есть настоящий».

Как передавало ИА Регнум, в мае 2021 года власти столицы приняли решение запустить движение пассажирского транспорта по Москве-реке. Тогда речь шла о двух регулярных маршрутах, которые будут работать в экспериментальном режиме. Для первого электросудна москвичи выбрали название «Синичка».

В сентябре 2021 года вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, курирующий сферу транспорта, рассказал, что всего для речных перевозок будет работать 20 электрических судов. Планируется поэтапно запустить их на двух речных маршрутах: от Киевского вокзала до парка «Фили» и от Автозаводского моста до Печатников.

В апреле 2022 года сообщалось о том, что Смольный не будет поддерживать убыточное водное такси. Директор Агентства внешнего транспорта Александра Бахмутская заявила, что низкий спрос и, как следствие, экономическая неэффективность водного такси в Санкт-Петербурге привели к тому, что в навигационный сезон — 2022 на реки и каналы города они не выйдут.