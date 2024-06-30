Белгород, 30 июня, 2024, 13:14 — ИА Регнум. В результате атаки украинских FPV-дронов по селу Богун-Городок в Борисовском районе Белгородской области два мирных жителя получили тяжёлые ранения. Об этом 30 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Елизавета Демидова/ТАСС

«Село Богун-Городок Борисовского района подверглось атаке FPV-дронами ВСУ. В результате атаки дрона в частном доме ранены двое мирных жителей», — проинформировал он.

Гладков уточнил, что пострадавших мужчину и женщину, состояние которых оценивается как тяжёлое, вначале доставили в Борисовскую ЦРБ, а затем в городскую больницу №2 города Белгорода для оказания необходимой помощи.

В результате атаки ВСУ получили повреждения четыре частных домовладения, одно из которых полностью разрушено. Информацию о последствиях уточняют, сотрудники оперативных служб начнут работу по восстановлению после согласования с Минобороны, добавил глава области.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 июня Гладков написал, что при атаке дрона ВСУ в белгородском городе Грайвороне получила ранения мирная жительница. Он уточнил, что украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на автомобиль.

Ранее в этот же день глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко сообщил, что в результате сброса боеприпаса дроном ВСУ пострадали двое детей. Глава округа добавил, что в результате атаки пострадали девочка 2009 года рождения и мальчик 2020 года рождения.

И. о. главы Курской области Алексей Смирнов утром 30 июня написал, что в результате атаки украинского беспилотника в регионе получили повреждения школа и три частных дома. Он подчеркнул, что никто из людей не получил ранения.