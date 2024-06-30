Курск, 30 июня, 2024, 09:52 — ИА Регнум. Школа и три частных дома получили повреждения в результате атаки украинского дрона на Курскую область, сообщил 30 июня и. о. главы региона Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.

Владимир Гердо/ТАСС

Губернатор сообщил, что обломки сбитого украинского БПЛА самолётного типа рухнули в Тимском районе в селе Гнилое. Из жителей никто не пострадал.

«Повреждены крыши, заборы и выбиты окна в трёх домовладениях. Обломками БПЛА выбиты окна и посечён фасад в местной школе», — сообщил Смирнов.

Врио губернатора пообещал оказать собственникам пострадавших домов необходимую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, Смирнов 29 июня написал в Telegram, что пять мирных жителей села Городище, в том числе двое маленьких детей, погибли в результате атаки беспилотника украинской армии. Ещё два человека попали в больницу с ранениями. Удар дрон нанёс по жилому дому.

Министерство обороны России утром 30 июня сообщило о 15 украинских беспилотниках, уничтоженных за ночь над Курской областью. В общей сложности российские дежурные силы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией РФ 36 БПЛА.