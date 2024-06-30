Киев, 30 июня, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Украинские пограничники задержали 17 мужчин при попытке незаконно выехать из страны, сообщило 30 июня издание «Страна. ua».

Кадр из видео

«Задержали в 200 метрах от границы», — сообщило издание.

На кадрах, опубликованных украинской пограничной службой, видно, как вооружённые пограничники задержали 17 мужчин. При себе у них были рюкзаки или небольшие сумки.

По данным погранслужбы, украинцев задержали при попытке выехать за границу, их сняли с микроавтобуса. Сообщается, что каждый из них заплатил за переезд от трёх до 12 тысяч долларов.

Как сообщало 15 июня ИА Регнум, в Закарпатье сотрудники украинской пограничной службы со стрельбой задержали четырёх мужчин, которые пытались пересечь границу с Венгрией. Украинцы заплатили по $5500 организаторам незаконных схем выезда из страны. За сутки пограничники Западного регионального управления задержали девять человек, пытавшихся незаконно сбежать из страны.

Днём ранее, 14 июня, пограничники задержали грузовик, в котором находились более 40 мужчин. Все они планировали сбежать в Молдавию. Помимо этого, 9 июня 32 украинца незаконно пересекли границу с Венгрией на грузовике с военными номерами.

С 18 мая на Украине действует новый закон о мобилизации. В частности, украинские власти лишили права свободного выезда из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с двойным гражданством. Закон отменил нормы об ограниченно годных, а также снизил призывной возраст до 25 лет.