Украина, 15 июня, 2024, 18:06 — ИА Регнум. В Закарпатье сотрудники украинской пограничной службы со стрельбой задержали четырёх мужчин, которые пытались пересечь границу с Венгрией, сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

Нарушителей заметил пограничный наряд.

«Чтобы остановить злоумышленников, пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух», — заявили в пресс-службе.

В ходе проверки установили, что украинцы заплатили по $5500 организаторам незаконных схем выезда за границу. В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки пограничники Западного регионального управления задержали девять человек, пытавшихся незаконно сбежать в Венгрию. Трое из них самостоятельно проложили маршрут по онлайн-картам и попробовали перейти границу ночью.

Попытки незаконного пересечения границы на Украине стали происходить всё чаще. Как сообщало ИА Регнум, 14 июня пограничники задержали грузовик, в котором более 40 мужчин планировали сбежать в Молдавию. Транспортное средство обнаружили в нескольких километрах от границы. В Госпогранслужбе Украины отметили, что с нарушителями проведут проверочные мероприятия, после чего привлекут к ответственности.

9 июня больше 30 граждан Украины незаконно пересекли границу с Венгрией на грузовике с военными номерами. Позднее транспортное средство нашли на венгерской стороне, в салоне никого не было. Впоследствии в Венгрии сообщили о задержании 32 нелегалов на окраине села Барабаш.

5 июня посольство США в Киеве заявило, что украинские власти лишили права свободного выезда из страны мужчин от 18 до 60 лет с двойным гражданством. В дипмиссии рекомендовали всем, кто не может выехать с территории Украины, «укрыться в месте пребывания и выполнять все местные предписания».

Как передавало ИА Регнум, на Украине с 18 мая действует новый закон о мобилизации. Он предполагает, в частности, отмену нормы об ограниченно годных, снижение призывного возраста с 27 до 25 лет и многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва или не предоставляющих актуальные сведения в военкоматы.

15 июня сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов сообщил, что Киев с начала лета в два раза увеличил планы по мобилизации в Одесской, Сумской, Харьковской областях и на территориях Запорожской области, подконтрольных ВСУ. Как пояснил политик, усиление мобилизации связано с низким морально-боевым духом в рядах ВСУ, что привело к резкому росту числа дезертиров. также он отметил, что в указанных регионах территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) не справляются с заявленными ранее планами.