Киев, 5 июня, 2024, 02:58 — ИА Регнум. Посольство США в Киеве заявило, что власти Украины лишили свободного выезда из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, у которых есть двойное гражданство. Украинские законы не признают двойного гражданства. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

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«Двойные граждане США и Украины с 1 июня считаются исключительно украинскими гражданами при пребывании на Украине, на них распространяются все права и обязанности украинских граждан», — пояснили в посольстве.

В ведомстве призвали американо-украинцев не рисковать, без острой надобности воздержаться от поездок на Украину.

Также американские дипломаты посоветовали тем, кто не может выехать с Украины, «укрыться в месте пребывания и выполнять все местные предписания».

«Чрезвычайно велик риск, что вам не будет позволено выехать даже при наличии паспорта США», — советуют соотечественникам американские дипломаты.

Как сообщало ИА Регнум, член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов получил российский паспорт. Украинец сбежал с чемпионата Европы, чтобы попасть в Россию и не воевать в ВСУ.

По данным Евростата, 4,3 млн украинцев бежали в соседние европейские страны, значительную часть — 1,27 млн — приняла Германия. На фоне наплыва беженцев немецкое правительство задумалось об ограничении потока приезжающих с Украины. Многие районы и коммуны в стране уже не справляются с потоком украинских мигрантов.

Норвегия планирует выслать до тысячи беженцев с Украины, среди которых 370 мужчин мобилизационного возраста. Власти, как сообщается, продолжат ужесточать политику предоставления убежища беженцам с Украины, так как украинцы превратились в серьёзное бремя для страны.