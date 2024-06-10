Киев, 10 июня, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Больше 30 граждан Украины незаконно пересекли границу страны с Венгрией на грузовике с военными номерами, сообщил 10 июня в Telegram-канале украинский журналист Виталий Глагола.

телеграмм канал украинского журналиста Виталия Глагола

По его данным, инцидент произошел 9 июня. Украинские пограничники обнаружили на контрольно-пропускной полосе следы от транспортного средства, которые вели в сторону венгерской границы на участках Косино и Велика Быйган.

На поиски нарушителей отправили патруль. По видеокамерам отследили грузовик ГАЗ-66 с черными военными номерами. Проверка показала, что это транспортное средство не состояло на учете в воинских частях и оказалось невоенным, отметил журналист.

Позднее транспортное средство нашли на венгерской стороне, в салоне никого не было. Впоследствии полиция Венгрии сообщила о задержании 32 нелегалов на окраине села Барабаш.

Представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко подтвердил факт прорыва грузовика в сторону Венгрии. Он добавил, что пограничники Украины задержали нескольких человек, которые могут быть причастны к незаконному пересечению границы. По данному факту уже начали проверку. Венгрия пока что не передала Украине задержанных, отметил Демченко.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня стало известно, что в Закарпатье задержали владельца гостиницы по подозрению в помощи уклонистам в пересечении границы со Словакией. По данным украинского издания «Старана. ua», мужчина, предположительно, через социальные сети искал уклонистов, селил их в своём гостиничном комплексе в Закарпатье, а потом самостоятельно вывозил за рубеж. Стоимость услуг он оценивал в $8 тыс. (более 715 тыс. рублей).

5 июня посольство США в Киеве заявило, что украинские власти лишили права свободного выезда из страны мужчин от 18 до 60 лет с двойным гражданством. В дипмиссии рекомендовали всем, кто не может выехать с территории Украины, «укрыться в месте пребывания и выполнять все местные предписания».

По данным Евростата, 4,3 млн украинцев бежали в соседние европейские страны, значительную часть — 1,27 млн — приняла Германия. На фоне наплыва беженцев немецкое правительство задумалось об ограничении потока приезжающих с Украины. Многие районы и коммуны в стране перестали справляться с потоком украинских мигрантов.

О возможной высылке беженцев с Украины задумались в Норвегии. 2 июня стало известно, что власти планируют выслать до тысячи беженцев с Украины, среди которых 370 мужчин мобилизационного возраста. Власти, как сообщается, продолжат ужесточать политику предоставления убежища украинцам, так как те превратились в серьёзное бремя для страны.